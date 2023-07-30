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الرئيس الفلسطيني يلتقي بوفد الجبهة الشعبية قبل ساعات من اجتماع القاهرة

كتب:

محمد متولي
01:19 ص | الأحد 30 يوليو 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن لقاءً مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام للجبهة نبيل مظهر.

وتناول اللقاء والذي جاء قبيل ساعات من استضافه مصر لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي تناول مناقشة جميع التحديات التي تواجهة القضية الفلسطينية، فضلا عن الأوضاع الفلسطينية الداخلية على كافة الأصعدة، واجتماع الأمناء العامين.

 

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