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بدء حجز وتقديم طلبات مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر غدا.. اعرف التفاصيل

كتب:

محمد سامي الكميلي
05:20 م | الأحد 30 يوليو 2023
اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

صرح اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه سيتم بدء الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر، غداً الاثنين على أن يستمر الحجز وتقديم الطلبات حتى 10 أغسطس المقبل، إذ يتم الإعلان عن المستبعدين في 29 أغسطس المقبل.

موعد إجراء قرعة التخصيص العلنية

وأوضح اللواء مهندس وليد البارودي، أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية الخاصة بمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر في 11 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمدينة نصر.

المساحات المتاحة بالمشروع

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المساحات المتاحة بالمشروع «110 م2 – 130 م2»، يضاف عليها مسطح 25 م2 حصة في الجراج، مشيراً إلى أنه تم تطبيق خصم 20% للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة «نظام الكاش» مع اختيار العميل للوحدة السكنية التي يرغب في شرائها دون الدخول في القرعة.

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بقلم محمد سامي الكميلي