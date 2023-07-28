«الإسكان»: 95% نسبة إنجاز أعمال ازدواج الطريق بمدينة سوهاج

تفقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مشروع تنفيذ ازدواج الطريق المار أمام المدينة بطول 14 كم بتكلفة 60 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 95 % وذلك في إطار أهمية متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع المحافظة على أعلى المواصفات والمعايير.

قيادات الإسكان بسوهاج الجديدة يتفقدون أعمال تنفيذ الطرق

كما تم المرور على مشروع تنفيذ طبقة أسفلت منطقة الشريط المميز بعرض 200 متر، والذي يخدم قطع أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزا، بطول 10 كيلومترات بتكلفة 34 مليون جنيه.

وفي ذات السياق، تابع مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مشروع مد خط طرد بطول 11 كم لمحطة رفع الصرف الصحي، التي تخدم منطقة «162 فدانا إسكان أكثر تميزا»، ومنطقة «127 فدانا، إسكان متميز»، بتكلفة 43 مليون جنيه بنسبة إنجاز 90%.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «مشواري»، لتنمية المهارات وريادة الأعمال بمدينة النوبارية الجديدة، ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وذلك انطلاقا من الدور التنموي لجهاز المدينة، وحرصه على دعم وتدريب وتثقيف الشباب بالمدينة.

الإسكان: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «مشواري»

وأوضح الدكتور أحمد إسماعيل جبر، أن برنامج مشواري، يضم محورين، وهما (المشورة المهنية – تنمية المهارات وريادة الأعمال)، ويستهدف تنفيذ ورش العمل لإكساب الشباب مهارات اكتشاف الذات، وحل المشكلات، والتخطيط لمستقبلهم، من أجل تأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من الحصول على مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، كما يهدف البرنامج لاكتساب الشباب للمهارات الحياتية، والمهارات اللازمة للحياة العملية، والتعامل مع الآخرين، وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة لهم، ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن البرنامج التدريبي يتم تنفيذه طبقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتمكين الشباب ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة، ويستهدف الشباب من سن 15 إلى 30 عاما، ويتم التسجيل بصورة البطاقة على صفحة وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وسيتم الإعلان عن الدورات والمحاضرين من خلال الصفحة الرسمية للجهاز، والصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

وأشار إلى أن فعاليات البرنامج التدريبي بمدينة النوبارية الجديدة، تتم تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، والدكتور إبراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ومجلس أمناء المدينة.