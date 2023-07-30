«الإسكان»: تسليم أراضي «المتميز» بسوهاج في سبتمبر.. وطرح محلات بـ3 مدن جديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ يوم الأحد 3/9/2023، حتى الخميس 14/9/2023، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية والوسطى، حي الأشجار، 214 فدانا، والسابق حجزها بالقرعات العلنية اليدوية وكذا الإلكترونية، في مواعيد محددة وفقا للمعلن.

وأوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنّه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الشمالية من 1 : 50، يوم الأحد 3/9/2023، والقطع من 51 : 99، يوم الإثنين 4/9/2023، والقطع بالمنطقة الوسطى من 1 : 50، يوم الثلاثاء 5/9/2023، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 6/9/2023، والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 7/9/2023، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 10/9/2023، والقطع من 201 : 223، يوم الإثنين 11/9/2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 12/9/2023 : الخميس 14/9/2023، للمتخلفين عن التسليم فى الايام السابقة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنّه جرى طرح 13 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (20م2 : 68م2)، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة للبيع في مزاد علني، ويتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، على أن جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 27/8/2023.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنّه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م2 : 101م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحة أنّ جلسة المزاد ستعقد يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023.

وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنّه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2 : 67م2)، بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحأ أنّ جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 3/9/2023.

ويمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية بأجهزة المدن التي سيتم عقد المزادات بها.