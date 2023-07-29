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قيادات الإسكان يتفقدون مرافق «سكن كل المصريين» في العاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
12:30 م | السبت 29 يوليو 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو جهاز المدينة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع المبادرة الرئاسية بمدينة العاشر من رمضان

وخلال الجولة تفقد مسئولو الإسكان منطقة الخدمات الإقليمية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط، بمساحات (100-110-120) م2 للوحدة كاملة التشطيب بعدد أدوار للعمارة (6) أدوار، وتحتوى كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

وتابع مسئولو الإسكان، نماذج من مستوى التشطيبات بعددٍ من الوحدات بالمشروع، وكذا أعمال الطرق والمرافق الجارية، وأعمال الكهرباء، موجهين بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية الدقيقة للمشروع، وكذا البرنامج الزمني للانتهاء من المشروع.

وفي ختام الزيارة أشاد مسئولو الإسكان بحجم الجهود المبذولة في مشروعات الإسكان والطرق والمرافق مشددين على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، والحرص على الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.