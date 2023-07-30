تخفيف الإضاءة في واجهات محال 18 شارعا في مدينة نصر (صور)

كشف اللواء أحمد جودة، رئيس حى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تفاصيل الحملة التي تم تدشينها لمتابعة أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بنطاق الحى، موضحا أنه تم ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة وواجهات المحلات والإعلانات.

وأضاف في بيان له، أن الحملة جاءت بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الموارد المتاحة، والعمل على تحقيق التوازن البيئي، واتباع الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

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التركيزعلى أعمدة الإنارة والإعلانات

وأكد رئيس حى شرق مدينة نصر، أنّ من الشوارع التي شهدت ترشيد طاقة وخفض إضاءة واجهات المحلات وأعمدة الإنارة والإعلانات مايلي:

- ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع عباس العقاد والجزيرة الوسطى له.

- ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع مصطفى النحاس.

- ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع حسن المأمون.

- ترشيد استهلاك الكهرباء في شارع أبو داود الظاهري.

- ترشيد استهلاك الكهرباء في شارع أحمد فخري ومحيط حديقة الطفل.

- ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع أحمد الزمر.

- ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع سمير عبد الرؤوف ومحيط عمر أفندي.

- ترشيد استهلاك الكهرباء في مبني تكنولوجي مولي والمحلات المحيطة أمامه شارع عطيه الصوالحي.

ترشيد استهلاك المحلات

- أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء في محيط مبني السراج بالكامل وجميع المحلات المحيطه شارع عطيه الصوالحي.

- ترشيد الكهرباء بشارع إسماعيل القباني.

- ترشيد استهلاك الكهرباء في شارع أحمد تيسير.

- ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع نبيل الوقاد.

- ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع كليه البنات.

- ترشيد الاستهلاك في شارع أنور المفتي.

- ترشيد استهلاك الكهرباء في شارع ذاكر حسين.

- ترشيد استهلاك الكهرباء في شارع أحمد الزمر.

- ترشيد استهلاك الكهرباء في مجمع البحوث الإسلامية شارع الطيران.

- ترشيد استهلاك الكهرباء بشارع إسماعيل القبانى وشارع البطراوي.