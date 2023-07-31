أكبر تمثال للعذراء مريم يزين مسار العائلة المقدسة بأسيوط.. نُحت في المنيا

نحت أستاذ محترف بكلية الفنون الجميلة في جامعة المنيا تمثالا للسيدة مريم العذراء، ليزين مسار رحلة العائلة المقدسة بأحد النقاط في مدينة درنكة بمحافظة أسيوط، وذلك بطول 9 أمتار وعرض 4 أمتار.

أسقف أسيوط صاحب فكرة نحت التمثال

وقال الدكتور جرجس الجاولي، أستاذ النحت الميداني والفراغي ورئيس قسم النحت السابق بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، لـ«الوطن»، إن الأنبا يؤانس أسقف أسيوط هو من فكر في نحت تمثال بهذا الحجم للسيدة مريم، وأنه سيتم وضعه ضمن خطة تطوير مسار العائلة المقدسة.

وأضاف، أن نحت التمثال استغرق ثلاثة أشهر، ويبلغ طوله أكثر من 9 أمتار وعرضه 4 أمتار، ويعلوه قاعدة بارتفاع 15 مترا، وتم تقطيع التمثال لأكثر من 20 جزء بسبب ضخامة حجمه، ثم نُقل إلى أحد المسابك بالقاهرة لعمل قوالب له.

مكانة السيدة العذراء في قلوب المصريين

ونال هذا التمثال إعجاب كثير من المصريين، لأنه يجسد السيدة العذراء مريم التي تحتل مكانة كبيرة في قلوبهم، وسيتم افتتاح التمثال صباح اليوم الاثنين.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» صورا لتمثال كبير للسيدة العذراء مريم يتم بناؤه في دير بدرنكة بمحافظة أسيوط، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيدها في 7 أغسطس المقبل.

يشار إلى أن الدكتور جرجس الجاولي، سبق ونحت تمثال الشهداء الذين لقوا مصرعهم على يد تنظيم داعش الإرهابي أثناء تواجدهم في ليبيا للعمل هناك، وجميعهم من قرى متفرقة في مركز سمالوط بالمنيا، ومعظمهم من أبناء قرية العور، وشُيدت كنيسة تحمل اسم شهداء الوطن والإيمان في قرية العور تكريما لهم.