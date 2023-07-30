فصل الإضاءة عن 704 لوحات إعلانية تخفيفا لأحمال الكهرباء في المنيا

فصلت الوحدات المحلية في المنيا 704 لوحات إعلانية مضيئة، تخفيفا لأحمال الكهرباء، ضمن تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الانارة العامة، وفقا لخطة الدولة في ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف لتوفير الطاقة اللازمة للمواطنين.

فصل الإعلانات المضيئة في مركز سمالوط

ففي مركزي سمالوط والمنيا، قامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع قسم الإنارة وإدارة الإعلانات بفصل 580 إعلاناً مضيئاً على مستوى شوارع مدينة المنيا، منها 480 إعلان بالشوارع الرئيسية و100 إعلان مضيء بكوبري النيل وشارع الحرية، وكذلك فصل عدد 75 إعلانا مضيئا بحي جنوب مدينة سمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

خفض الإنارة العامة بالطرق والشوارع

وفي مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال خفض الإنارة العامة بالطرق والشوارع ووجهات المحال التجارية، وذلك بالتنسيق مع إدارة الكهرباء وإدارة الإشغالات، حيث استهدفت الحملة الأحياء الرئيسية الأربعة وطريق «مصر - أسوان» الزراعي والطريق الدائري الوسيط، تم خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة لتخفيف أحمال الكهرباء مع مراعاه شروط السلامة العامة والأمان بالطرق، إلى جانب المرور على المحال التجارية والتنبيه بتخفيف الإضاءة، وكذلك غلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق بعد العاشرة مساء ترشيدا للطاقة مع استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية عملاً باللوائح والقوانين.

وفي ذات السياق، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار عن فصل التيار الكهربائي بـ124 لوحة إعلانية مضيئة بالشوارع الرئيسية بمدينة بني مزار، وذلك في إطار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.