مصطفى كامل يعقد صلحا بين رضا البحراوي وياسر الرماح.. خلاف على «زمن الوحوش»

نجح الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في عقد جلسة صلح بين رضا البحراوي وياسر الرماح، بعد تصاعد الخلافات بينهما خلال الأيام القليلة الماضية، حول أغنية «زمن الوحوش».

وتصالح رضا البحراوي وياسر الرماح، عبر مقطع فيديو من داخل منزل مصطفى كامل، دون أن يتطرق أحد لأي خلافات سابقة، وانتهت الجلسة على خير.

نقابة الموسيقيين: المهم أن تسود روح الحب بين الأعضاء

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين، في بيانٍ صحفي، إنّ: «هذا ما تسعى إليه النقابة في عهد الفنان مصطفى كامل، وأن تسود روح الحب والود والاحترام بين الأعضاء وليس التحقيقات والجزاءات».

وكان رضا البحراوي قد كشف كواليس أغنية زمن الوحوش، خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج صاحبة السعادة، قائلًا: «كنت بغني في الشارع، ولم أشعر بأني أغني جيدا، لكن عندما غنيت في الشارع قال لي كثيرون إن صوتي جميل.. وفي إحدى الأيام التقيت بالأستاذ طارق عبدالستار وهو زوج أختي حاليًا، وهو مخرجي ومنتجي، لم أكن تعرفت عليه وقال لي صوتك جميل، وقلت له: لست مقتنعا بذلك.. التقيته لأول مرة عندما كنت أمام المنزل وألعب بلي في الشارع».

وتابع «البحراوي»: «لما غنيت إداني 10 جنيه، وكنت لسه صغير ومعرفهوش، وبعدها قابلني تاني وعملي شريط وحفظني الأغاني، وغنيت زمن الوحوش».