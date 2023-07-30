انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ15 من مبادرة محو الأمية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، انطلاق فعاليات الدورة الثانية من الأسبوع الخامس عشر بمبادرة «محو الأمية الرقمية وبناء القدرات»، بعد أن جرى تنفيذ أول دورة من برنامج التميز المؤسسي، بحضور أكثر من 50 متدربا من مختلف الجهات الحكومية.

هدف مبادرة محو الأمية الرقمية

وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وكذا الوحدات المحلية القروية.

من جانبها، أشارت داليا عثمان، مدير مديرية التنظيم والإدارة في البحيرة، إلى ضرورة أن تتوافق البرامج التدريبية كافة المقدمة لخدمة المواطنين، ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت مدير مديرية التنظيم والإدارة في البحيرة، أنه يجرى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي، في مجالات الخدمات التكنولوجية.

وأشار حسنين محمد حسنين، مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، إلى أنه جرى اليوم إطلاق برنامج الدورة الثانية من التميز المؤسسي، والدورة الأولى من برنامج رؤية مصر 2030.

تثقيف العاملين في البحيرة

ولفت «حسنين» إلى أن برنامج الدورة الثانية من التميز المؤسسي، جاء بهدف تدريب وتثقيف العاملين من مستوى مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية، لتنمية معارف ومهارات العاملين في الجهات الحكومية، بأهمية رؤية مصر ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي، لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التي يجريها الموظفون، من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين.