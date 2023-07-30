ضبط 127 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في محل عطارة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من عبوات المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بأحد محلات العطارة بمدينة بلطيم.

ضبط 127 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية

وضبطت حملة مباحث التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية المدعو صاحب محل عطارة، بمدينة بلطيم، بحوزته 127 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.