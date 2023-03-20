بدء توزيع عبوات غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» بالإسماعيلية

بدأت مؤسسة رسالة للأعمال الخيرية في الإسماعيلية، اليوم الاثنين، توزيع عبوات غذائية ضمن مبادرة «كتف في كتف» على الأسر المستحقة من المسجلين لدى المؤسسة ضمن مبادرة التحالف الوطني للعمل الخيري.

بدء التوزيع على الأسر المستحقة

وقال مدحت الحوفي، المدير التنفيذي لمؤسسة رسالة في محافظة الإسماعيلية، إن المتطوعين بدأوا في أعمال التوزيع على الأسر داخل مقر المؤسسة لحين الانتهاء من الأسر المسجلة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال التعبئة مستمرة يوميا لتجهيز الكراتين أولا بأول، وهناك تنسيق كامل مع مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم تكراره إلا بعد الانتهاء من كافة الحالات التي جري لها بحث اجتماعي.

قوافل للخير طوال شهر رمضان

وأعلن «الحوفي» عن برنامج قوافل للخير طوال شهر رمضان المبارك يبدأ من وجبات طازجة «إفطار يومي» للأسر المستحقة من أهالي الإسماعيلية، إلى جانب الوصول بقوافل مبادرة «كتف في كتف» للقرى والمراكز المختلفة.

وأشار «الحوفي» إلى أن المؤسسة استقبلت عددا من المتطوعين في مبادرة كتف في كتف على مدار الأيام الماضية للمشاركة في فعاليات التحالف، بدءا من تجهيز معارض الملابس ومعارض الإطعام وحتى عمليات التوزيع التي بدأت منذ الساعات الماضية.