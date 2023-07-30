5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 100 ألف جنيه.. «لو عايز تشتري عربية»

يوفر السوق المصري العديد من السيارات المستعملة التي تمثل فرصًا جيدة للمشترين الراغبين في شراء سيارة بأسعار مناسبة، مع وجود العديد من الخيارات المتاحة للمشترين المهتمين بشراء سيارة مستعملة بحالة جيدة، ويختلف سعر السيارات المستعملة في مصر بحسب حالة السيارة وعدد الكيلومترات التي قطعتها وعمر السيارة ومواصفاتها.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية أفضل 5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 100 ألف جنيه، وفقا لآخر تحديث لأسعار سوق السيارات المستعملة وجاءت الأسعار والأنواع كالآتي:

أفضل 5 سيارات مستعملة أقل من 100 الف جنيه

- سيارة مرسيدس 230 موديل 1977 مستعملة، عداد 300000 كيلو، لون أبيض، ناقل حركة أوتوماتيك، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 90 ألف جنيه.

- سيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 مستعملة، عداد 240000 كيلو، لون ذهبي هيكل سيدان، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية، وتأتي هذه السيارة بسعر 95 ألف جنيه.

- سيارة فيات سينا موديل 2001 مستعملة بموتور 1600 سي سي، عداد 180000كيلو، لون بيج، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 90 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

- سيارة فيات شاهين موديل 2007 مستعملة، عداد 29999 كيلو، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 75 ألف جنيه.

- سيارة هيونداي سوناتا موديل 1995 مستعملة، عداد 200000 كيلو، لون فضي هيكل سيدان، ناقل حركة أوتوماتيك، بها تكيف تحتاج الي فتيس أوتوماتيك، وتأتي هذه السيارة بسعر 80 ألف جنيه.