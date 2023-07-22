7 سيارات مكيفة بأسعار مناسبة تنقذك من حر الصيف.. تعرف عليها

ارتفعت درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وبدأ العديد من المواطنين التفكير في شراء سيارات مستعملة تحتوي على تكييف هواء من أجل شرائها أملًا في الهروب من حرارة الصيف، لذا تستعرض «الوطن» 7 سيارات مستعملة مناسبة في الأسعار تحتوي على تكييف هواء، حسب آخر تحديث لأسعار سوق السيارات المستعملة.

سيارة أوبل كورسا 2005

تأتي سيارة أوبل كورسا موديل 2005 ضمن السيارات المستعملة التي تحتوي على تكييف هواء داخل السيارة، ويتراوح سعرها من 128,000 جنيه ويصل إلى 176,000 جنيه.

فولكس فاغن بولو 2001

وتدخل ضمن قائمة السيارات أيضًا فولكس فاغن بولو موديل 2001، ويتراوح سعرها من 133,000 جنيه وحتى 171,000 جنيه.

دايو نوبيرا 2 2005

سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2005، تأتي هي الأخرى بتكييف هواء، ويترواح سعرها من 147,000 جنيه، ويصل إلى 152,000 جنيه.

رينو كليو 2005

سيارة رينو كليو موديل 2005، تعتبر ضمن السيارات المناسبة في الأسعار وتحتوي على تكييف هواء، ويتراوح سعرها من 138,000 جنيه وحتى 160,000 جنيه.

فيات بونتو 2008

سيارة فيات بونتو موديل 2008، ويترواح سعرها من 145,000 جنيه وحتى 157,000 جنيه.

شيفروليه لانوس 2010

سيارة شيفروليه لانوس 2010، ويترواح سعرها بداية من 133,000 جنيه ويصل إلى 171,000 جنيه.

شيفروليه افيو 2006

سيارة شيفروليه افيو 2006، ويتراوح سعرها من 133,000 جنيه إلى 166,000 جنيه.