فحص 295 حالة في قافلة طبية بالبحيرة

نفذت وحدة السكان بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية شاملة بقرية فرغلي التابعة للوحدة المحلية لقرية المسين.

قافلة سكانية في البحيرة

جاءت القافلة السكانية بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 295 حالة بمختلف التخصصات جاءت كالآتي:-

-120 من الأطفال

- 70 باطنة

-30 أمراض النساء

- إجراء تحاليل لعدد 40 حالة

- تحاليل اعتلال كلوي لـ 35 حالة.

مبادرة 100 يوم صحة في البحيرة

كما عملت القافلة على توفير مبادرة حملة 100 يوم صحة بالقافلة حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هي «دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال، العناية بصحة الأم والجنين »

ومن جانبها قامت الإدارة البيطرية خلال القافلة برش 500 من الأغنام و الأبقار ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة الى توعية المواطنين عن الحمي الثلاثية ومبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بأهمية التحصينات والتطعيمات.

كما شملت القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وطرق العلاج.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وجهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم