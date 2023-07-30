شهيرة تُعبر عن صدمتها بعد وفاة ابن حسن يوسف: مصابكم كبير وصعب

أعربت الفنانة شهيرة، عن صدمتها الشديدة بوفاة عبد الله، الابن الأصغر للفنان حسن يوسف وشمس البارودي، الذي وافته المنية مساء أمس السبت، غرقا، في إحدى القرى بالساحل الشمالي.

وكتبت شهيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «والله مش قادرة أكتب من الصبح.. مصابكم كبير وصعب وصدمة كبيرة لي أصدقائي الغاليين حسن يوسف وشمس البارودي.. ربنا يصبركم ويربط على قلوبكم وينزل عليكم السكينة والرضاء بقضاء الله وقدره.. ربنا يلهمكم الصبر والسلوان على هذا الابتلاء.. تعازي لكم ولأسرتكم ولكل حبايبكم ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وفي سياق آخر، كانت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن خروج جثمان ابن حسن يوسف وشمس البارودي، من مسجد الحصري عقب صلاة ظهر غد الاثنين، حال الانتهاء من إجراءات المستشفى في وقتٍ سريع.