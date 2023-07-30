نادية الجندي تنعى نجل حسن يوسف وشمس البارودي: «ربنا يصبر قلبكم»

حرصت الفنانة نادية الجندي، على تقديم التعازي للفنان حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، وذلك بعد أن توفي نجلهم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

نادية الجندي تنعى نجل حسن يوسف وشمس البارودي

وكتبت نادية الجندي، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أختى الحبيبة شمس البارودي ربنا يصبر قلبك أنتي وزوجك الفنان حسن يوسف في وفاة نجلكم الأصغر عبد الله ألف رحمة ونور عليه».

وحرصت نادية الجندي على الدعاء للفقيد، قائلة: «ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر قلبكم ويجعلها آخر الأحزان ويربط على قلبك وقلب أبوه بالسكينة ولا راد لقضاء الله ربنا يحافظ على أولادكم ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم خالص التعازي والبقاء لله».

مهرجان القاهرة السينمائي ينعى نجل حسن يوسف

بينما نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي، نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع فيس بوك، قائلا: «ببالغ الحزن والأسى تتقدم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي والعاملين به، بخالص التعازي للفنان حسن يوسف في وفاة نجله عبد الله راجين من الله أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يغفر للفقيد ويتغمده بواسع رحمته».