أشرف زكي: موعد ومكان صلاة جنازة نجل حسن يوسف لم يتحددا حتى الآن

قال الدكتور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي.

موعد ومكان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

وقال أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يتحدد حتى الآن موعد ومكان صلاة الجنازة على نجل حسن يوسف وشمس البارودي، وأن أسرة الراحل ينهون في الوقت الحالي الإجراءات اللازمة للدفن.

ورحل عن عالمنا نجل حسن يوسف غرقا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك حسبما أكد أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، أن الراحل توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

نعي الفنانين لنجل حسن يوسف

وحرص عدد كير من الفنانين، على نعي نجل حسن يوسف وشمس البارودي، أبرزهم الفنانة نادية الجندي، التي كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أختي الحبيبة شمس البارودي ربنا يصبر قلبك إنتي وزوجك الفنان حسن يوسف في وفاة نجلكم الأصغر عبد الله ألف رحمة ونور عليه ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر قلبكم ويجعلها آخر الأحزان ويربط على قلبك وقلب أبوه بالسكينة ولا راد لقضاء الله ربنا يحافظ على أولادكم ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم خالص التعازي والبقاء لله».