«الداخلية» تعلن التحويلات المرورية بعد غلق محور 26 يوليو

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل خط وادى النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر، ما يستلزم الغلق الكلي لطريق 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة، باتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، بدايةً من أعلى نفق وادي النيل حتى قبل مطلع كوبري لبنان.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار الـ24 ساعة اعتبارا من الساعة 12 صباح الغد الاثنين، وحتى الساعة 5 صباح السبت المقبل، وذلك لمدة 6 أيام؛ الأمر الذي يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

تعرف على التحويلات المرورية

حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبري 15 مايو ونادي الزمالك تقوم بالانحراف يميناً إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفينكس.

حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، وتقوم بالدخول يسارا إلى الاتجاه الآخر القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى، واستكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثة قبل مطلع كوبري لبنان.

تعيين الخدمات المرورية

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.