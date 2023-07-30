«الجيزة» تكشف عن التحويلات المرورية خلال الأعمال الإنشائية لـ«المونوريل»

حددت محافظة الجيزة، التحويلات المرورية المقرر العمل بها مع الساعات الأولى من صباح الغد ولمدة 6 أيام، تزامنا مع غلق كُلي لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادي النيل في المهندسين.

التحويلات المرورية خلال فترة الغلق

وكشفت محافظة الجيزة في بيان التحويلة المرورية التي سيتم تنفيذها ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل، كما يلي.

خدمة حركة المرور القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة

- تحويل حركة المرور بشارع 26 يوليو «الرئيسي» في الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، لخدمة حركة المرور القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة، واستحداث فتحات «دخول - خروج للمركبات بالجزيرة الوسطى بعد رفع كفاءتها من حيث الطبقة الأسفلتية».

استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى

- حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه كوبري 15 مايو ونادي الزمالك، تقوم بالانحراف يمينا إلى الطريق الداعم لشارع 26 يوليو واستكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو وميدان سفنكس.

استكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر

- حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو ونادي الترسانة وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول يسارا إلى الاتجاه الآخر «القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر» بعد تحويل الحركة المرورية عليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.

العودة مرة أخرى الى الطريق الأصلى بشارع 26 يوليو

- استكمال السير بمسار التحويلة المرورية حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر عن طريق فتحة الخروج المستحدثه قبل مطلع كوبرى لبنان بمسافة ما يقرب من 80 مترا.

إرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.