غلق كلي لطريق الأوتوستراد في الاتجاهين.. اعرف التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية، استكمالًا لتنفيذ أعمال القطار الكهربائي السريع، وتطوير كفاءة طريق الأوتوستراد بالقاهرة، لافتة إلى أنه جرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة السيارات، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد.

غلق كلي لمحور الأوتوستيراد

وأوضحت الوزارة أن ذلك يستلزم الغلق الكلي لـ«محور الأوتوستراد بالاتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائي السريع بداية من سور مطار حلوان الحربي وسير القومية للأسمنت وصولًا للمآوى الدوراني قبل طريق الصعيد الحر»، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 28/7/2023 ولمدة 30 يوما، الأمر الذي يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيميناً نفق عرب راشد واستكمالًا بالممر الملاصق لسور حلوان الحربي فيمينًا شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت واستكمالًا بشارع مدخل أسمنت حلوان فيسارًا محور الكورنيش فيسارًا طريق المصانع وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

التحويلات

القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى ، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيميناً طريق المصانع فيميناً محور الكورنيش فيميناً شارع مدخل أسمنت حلوان واستكمالاً شارع القومية للأسمنت فيميناً شارع السكة الحديد فيساراً الممر الملاصق لسور حلوان الحربي فنفق عرب راشد فيساراً الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولاً لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.