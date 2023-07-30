التحويلات المرورية البديلة بعد غلق طريق 26 يوليو لمدة 6 أيام

بعد أعلان محافظة الجيزة بعمل عدد من التحويلات المرورية، لتنفيذ عدد من الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادي النيل بالمهندسين 6 أكتوبر، مما ترتب عليه غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي، للقادمين في اتجاه ميدان لبنان و6 أكتوبر لمدة 6 أيام.

التحويلات المرورية البديلة

ونستعرض الطرق المرورية البديلة عن الطرق المغلقة، والتى حرصت محافظة الجيزة بالتعاون مع إدارة المرور على توفيرها لتيسير حركة السير امام المواطنين، ولمنع التكدسات المرورية في تلك المناطق والمحاور.

- تم تحويل حركة المرور من شارع 26 يوليو (الرئيسي) وذلك في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان، وذلك لتسهيل حركة المرور بالنسبة للقادمين من جانب كل من كوبرى 15مايو ونادي الترسانة، كما تم استحداث فتحات (للدخول - وخروج للمركبات بالجزيرة الوسطى).

- بالنسبة لحركة المركبات القادمة من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، وتستكمل الطريق فى اتجاه كل من كوبري 15 مايو ونادي الزمالك، على ان تقوم السيارات بالانحراف يميناً لشارع 26 يوليو واستكمال السير،حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو الرئيسى، وذلك اتجاه ميدان سفنكس وكوبرى 15مايو.

تحويلات القادم من نادي الترسانة

- بالنسبة لحركة المركبات القادمة من على نادي الترسانة وكوبرى 15 مايو، وترغب باستكمال السير الى مدينة 6 أكتوبر واتجاه ميدان لبنان، تقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر.