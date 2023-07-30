عضو بـ«النواب»: تطبيق الميكنة والتحول الرقمي بالمحاكم يحقق العدالة الناجزة

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، أهمية الجهود المبذولة لتطبيق نظام الميكنة والذكاء الاصطناعي في دور المحاكم المختلفة على مستوى الجمهورية، في تسريع إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.

أهمية تطبيق نظام الميكنة بالمحاكم

وأشار «عثمان»، إلى أن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتطبيق الميكنة والذكاء الاصطناعي والربط بين المحاكم بتوجيهات من القيادة السياسية ساهمت خلال الآونة الأخيرة فى إنجاز عدد كبير من القضايا والدعاوى وسرعة الفصل فيها، بما يحقق العدالة الناجزة ويخفف الأعباء عن المنظومة والتيسير على المواطنين المتقاضين وكافة أطراف منظومة التقاضي.

تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية

وثمن النائب أحمد عثمان الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واطلع خلاله على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

وأكد «عثمان»، أن تلك الجهود تعزز من تنفيذ خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسساتها الدولة ومنها المحاكم وكافة الجهات والهيئات القضائية، والذي من شأنه أن يحدث طفرة كبيرة في المنظومة.