توزيع الزي الرياضي على أطفال مبادرة «نتوحد من أجلهم» في كفر الشيخ

قدمت مبادرة «نتوحد من أجلهم» بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الزي الرياضي للأطفال المشاركين بالتدريبات الرياضية ضمن فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، التي تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المبادرة تحرص على توفير كافة سُبل الدعم لطفل التوحد

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أنّ المبادرة تحرص على توفير كل سُبل الدعم لطفل التوحد بدءاً من إعداد برامج رياضية وفنية واجتماعية، وإدخال البهجة عليهم بارتداء الزي الرياضي لممارسة الألعاب المتعددة، ويشرف على تدريبهم نُخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.

مبادرة «نتوحد معهم»

وتتجدد فعاليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار «نتوحد معهم» وتُنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية، والدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وبإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.