1 أغسطس.. فتح باب التقديم بمعاهد القراءات في كفر الشيخ

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة، عن بدء التقديم لمعاهد القراءات مرحلتي «التجويد - العالية» للعام الدراسي 2023 - 2024، بدايةً من 1 أغسطس 2023، عن طريق إدارة التعليم النوعي بالمنطقة.

شروط التقديم لمعاهد القراءات مرحلتي «التجويد - العالية»

ووفقاً لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية فإنّ هناك عدة شروط خاصة بالتقديم لمعاهد القراءات مرحلتي «التجويد - العالية»، وهي كالتالي:

شروط مرحلة «التجويد»

1- أنّ يكون الطالب مسلماً.

2- أنّ يكون حافظاً للقرآن الكريم.

3- ألا يقل سن المتقدم عن تسع سنوات ولا يزيد عن عشرين عاماً.

4- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية التي يحدد موعدها لاحقاً.

5- يقبل المعهد بدون مؤهل وأيضاً الحاصلين علي الشهادة الابتدائية الأزهرية أو العامة والإعدادية العامة والثانوية العامة والدبلومات بأنواعها.

شروط مرحلة «العالية»

1- أنّ يكون الطالب مسلماً.

2- أنّ يكون حافظاً للقرآن الكريم.

3- ألا يقل سن المتقدم عن أربعة عشر سنة ولا يزيد عن خمسة وعشرين سنة.

4- أنّ يكون حاصلاً علي الشهادة الإعدادية الأزهرية أو الثانوية الأزهرية.

5- اجتياز الاختبارات التحريرية والشفهية التي يحدد موعدها لاحقاً.

ووجّهت المنطقة في بيانها، دعوة لكل من يرغب في أنّ ينهل من علوم القرآن الكريم والقراءات التوجه إلي معهد القراءات للبنين أو البنات بكفر الشيخ.

ما هو معهد القراءات؟

جدير بالذكر، أنّ معهد القراءات هو جهة تعليمية تابعة للأزهر الشريف والدراسة به تبدأ من عُمر 9 سنوات ودون حد أقصى للسن ولمدة ثمانية سنوات، وذلك على مراحل متعددة.