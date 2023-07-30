«بحوث سخا»: غمر الأرز قبل الحصاد يعرضه «للترقيد» وتفريغ السنابل

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن موسم حصاد الأرز الشعير 2023 في كفر الشيخ، هو موسم مبشر للغاية من حيث الإنتاجية وامتلاء السنابل بحبوب الأرز، موضحاً أن حصاد المحصول ضمن الزراعات المبكرة في المحافظة سوف يكون منتصف شهر أغسطس المقبل.

غمر الأرز قبل الحصاد يعرضه لتفريغ السنابل

وأوضح الدكتور «إسماعيل»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه يجب على مزارعي محصول الأرز الشعير الري بطريقة «تجرية»، الماء في آخر أسبوع قبل الحصاد دون الري بطريقة الغمر حتى لا يتعرض المحصول «للترقيد»، وهو الأمر الذي يؤدي بفراغ بعض من سنابل الأرز وضعف حصيلة الإنتاجية لكل فدان أرز ، وهو أمر يجب ادراكه بشكل جيد لجموع المزارعين، مشيرا إلى أنه يجب وقف الري تماماً قبل الحصاد على الأقل بنحو أسبوع، حتى تتمكن الميكنة الزراعية من حصاد المحصول.

الإنتاجية لكل فدان أرز

وأضاف أن إنتاجية فدان الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ، تتراوح ما بين 4 حتى 4.5 أطنان أرز، سواء للأرز الشعير عريض الحبة أو الأرز الشعير رفيع الحبة، وذلك على نطاق المنزرع في حقول المحافظة لموسم الحصاد 2023.