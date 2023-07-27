500 جنيه تراجعا في سعر طن الأز الشعير «عريض الحبة» اليوم

كشف حاتم عبدالغفار ،عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن سعر الأرز الشعير اليوم، سجل تراجعا لطن عريض الحبة 500 جنيه، لافتاً إلى أن الأرز الشعير سواء عريض الحبة ورفيع الحبة متوفر بكميات كبيرة في المحافظات المنزرع بها، ومن بينها محافظتي كفر الشيخ، والدقهلية الأكثر من حيث الإنتاجية بنحو 82%.

سعر الأرز الشعير اليوم والتراجع

وأضاف«عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم، شهد تراجعا كبيرا خلال التعاملات بالبيع في الأسواق الحرة المنتشرة في محافظات مصر، حيث سجلت أسعاره كالتالي:

- بينما سعر طن الأرز الشعير اليوم «عريض الحبة» بـ 12 ألفا و400 جنيه، بتراجع 500 جنيه لكل طن.

- كما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم «رفيع الحبة» بـ 12ألفاً و100 جنيه، بتراجع بلغ 300 جنيه.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس

وأوضح «عبدالغفار»، أن سعر الأرز الشعير اليوم، قد شهد حركة بيع على نطاق واسع، خاصة للأرز رفيع الحبة، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المواطنين خلال عمليات الشراء.