الغرفة التجارية بكفر الشيخ: تراجع كبير في سعر طن الأرز الأبيض اليوم

شهد سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تراجعا كبيرا للغاية لجميع الأصناف خاصة رفيع الحبة، وفقا لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة ومتاجر الحبوب في ربوع المحافظة.

أسعار طن الأرز اليوم

وقال حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سعر الأرز الأبيض سجل تراجعا كبيرا للغاية لم يحدث منذ شهور، جاءت كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة «السائب» 20 ألفا و500 جنيه وسط تراجع بواقع 6 آلاف و700جنيه لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» بـ18 ألفا و100 جنيه، بتراجع بلغ 8 آلاف و100 جنيه لكل طن.

- سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» بـ22 ألفا و100 جنيه وسط تراجع بلغ 7 آلاف و150جنيها لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض «كسر» 3% مبلغ 24 ألفا و400 جنيه، بتراجع 6 آلاف جنيه.

سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ اليوم الأحد

وأضاف أن سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ أن المحافظة تنتج من محصول الأرز الشعير والذي يتحول إلى أرز أبيض نحو 41% من إنتاجية المحصول على نطاق المساحات المنزرعة في محافظات مصر.