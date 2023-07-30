أستاذ علاقات دولية: مصر مؤمنة بأن القضية الفلسطينية أساس مشكلة الشرق الأوسط

تحدث رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، عن اجتماع الفصائل الفلسطينية، وقال: «مصر لا تمل من السعي لتحقيق المصالحة الفلسطينية، لأنها مؤمنة بأن مشكلة الشرق الأوسط أساسها حل القضية الفلسطينية».

وعن رؤية مصر في حل القضية الفلسطينية، قال عاشور، إنها تستند على قيام الدولتين والرجوع لحقوق الردع من يونيو 1967، وأن المساعي المصرية مرتهنة بإرادة الفصائل الفلسطينية لإعلاء المصالحة.

مصر واجتماعات الفصائل

وأضاف: «ليست المرة الأولى التي يقام فيها اجتماع للأشقاء الفلسطينيين في مصر، إذ أنها القاهرة بهذا الاجتماع أكثر من مرة، ومصر تنادي بالمصالحة لضرب مبدأ فرق تسد، وهو محور القضية الفلسطينية نفسها، والاجتماع الأخير في العلمين، لم تحضره حركة الجهاد الإسلامي، ولا حتى حركة حماس، ورغم حضور مندوبها، إلا أنها تتهم حركة فتح».

مصر تسعى للمصالحة الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر تريد تحسين الأوضاع السياسية في فلسطين، وتحقيق الصلح وتوحيد الجبهة، ولكن الوضع مرتهن بإرادة الفصائل الفلسطينية، خاصة أن الطرف الآخر الإسرائيلي يستغل عدم توافق الفصائل الفلسطينية في توحيد الجبهة ليصبح هو الأفضل.