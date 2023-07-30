كاتب صحفي: اجتماع الفصائل الفلسطينية فرصة للتوصل إلى موقف موحد

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنَّ استضافة مصر لاجتماع الفصائل الفلسطينية ينبع من دورها تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأكثر أهمية على مستوى الدول العربية، وينطلق أيضاً من رؤية حقيقية لدورها المحوري والهام والداعم للقضية منذ نشأتها وحتى الآن.

مغاوري: جهود القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

وأضاف «مغاوري» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» لتغطية خاصة لاجتماع الفصائل الفلسطينية المنعقد اليوم الأحد بمدينة العلمين، أنَّ القاهرة بذلت جهداً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، لوضع حد لحالة الانقسام الفلسطيني، والعمل على إيجاد آلية عمل مشتركة لمواجهة التداعيات السلبية لهذا الانقسام، واستضافت العديد من الاجتماعات للفصائل الفلسطينية، بهدف الحد من التداعيات السلبية لهذا الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية، ورأب الصدع، إلى جانب تحديد أولويات العمل الوطني الفلسطيني المشترك.

اجتماع الفصائل وبلورة رؤية وطنية شاملة

وتابع الكاتب الصحفي أن هذا الاجتماع فرصة للتوصل إلى موقف فلسطيني موحد، وبلورة رؤية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال والتحديات الكبيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وضرورة الاتفاق بين الفصائل، ووضع برنامج عمل مشترك لمواجهة التحديات الحالية، وفي مقدمتها ملف القدس والاستيطان، ومواجهة السياسات الاسرائيلية الحالية الرامية إلى تهويد المزيد من الأراضي الفلسطينية، والاعتداءات المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني.