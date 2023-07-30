كاتب صحفي: اجتماع الفصائل بالعلمين فرصة كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنَّ اجتماعات العلمين تمثل فرصة كبيرة للقضية الفلسطينية في زمن عزت فيه الفرص الحقيقية التي تقف وراء قضية واجهت العديد من العثرات على مدار السنوات الماضية، مثل تراجع الاهتمام الإعلامي بها على المستوى العربي والعالمي أيضا، مشيرا إلى إتاحة مصر الفرصة الحقيقية لعودة القضية إلى موطنها وموضعها الصحيح أمام الرأي العالمي.

أبو شامة: اجتماع الفصائل الفلسطينية اليوم تأكيد على أهمية الدور المصري للقضية

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة لاجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين اليوم، أن مصر تساهم في تقديم القضية الفلسطينية عالميا من خلال اجتماع مهم له العديد من الدلالات الهامة، والرسالة الأولى التي يعكسها اجتماع العلمين اليوم هو التفاف الفصائل خلف قيادة واحدة وممثل شرعي وحيد هو الرئيس أبو مازن.

التفاف الفصائل حول القيادة الشرعية الفلسطينية

وتابع الكاتب الصحفي، أن الالتفاف والاجتماع في حد ذاته بعيدا عن النتائج التي ستخرج اليوم هو رسالة هامة لالتفاف الفصائل واجتماعها حول قيادتها الشرعية، بجانب الرسالة الثانية وهي محورية الدور المصري وحيويته وفعاليته المستمرة وأدوارها ممتدة منذ بداية القضية واندلاع الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدا أنها في السنوات الأخيرة تلعب دورا محوريا وهاما وبذلت جهود كبيرة للوصول إلى هذا الاجتماع وجلوس جميع الفصائل الفلسطينية حول قيادة واحدة لتعكس رسائل مهمة تتعلق بالشأن الفلسطيني.

وأوضح أنَّ الرسالة الثالثة والأهم والمنتظرة مع نتائج البيان الختامي لهذا الاجتماع هي الرسالة إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية، المصنفة من جميع العالم بأنها الحكومة الأكثر تطرفا وعداءً للشعب الفلسطيني، خاصة مع سقوط نحو 203 شهداء فلسطينيين منذ بداية العام الحالي، والسقوط المستمر للضحايا.