أستاذ علاقات دولية: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالعلمين دليل ثقة على دور مصر

أكد حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين، اليوم الأحد، في وجود أكثر من 11 فصيلاً سياسياً على الأراضي المصرية، يعطي دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي تعطيها الفصائل الفلسطينية للدولة المصرية، وبأنهم يعلمون علم اليقين أن الدولة المصرية حريصة فيما يخص التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية.

تصحيح مسار القضية الفلسطينية

وقال أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات خلال تغطية قناة «إكسترا نيوز» لاجتماع الفصائل الفلسطينية، أن «ما يحدث في مصر الآن هو تصحيح لمسار القضية الفلسطينية، والعمل على عودة القضية الفلسطينية مرة أخرى للاهتمام العربي والدولي، وأن هناك رسالة واضحة من هذا الاجتماع، بأن الدولة المصرية تسعى بكل قوة إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية».

إنهاء الانقسام الفلسطيني

وتابع «فارس» قائلاً إن «الاجتماع لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد الصف الفلسطيني، بالعمل وبشكل كبير على أن تكون هناك رؤية موحدة للفصائل الفلسطينية، تكون داعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وأمام القوى الكبرى في المشهد الفلسطيني».