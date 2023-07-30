إقبال كبير على كابيتانو مصر في البحيرة.. حماس المشاركين وترقب الأهل

شهدت مدينة دمنهور اليوم إقبالا كبيراً من المشاركين في كابيتانو مصر في البحيرة، وسط ترقب ذويهم، في إطار فعاليات الموسم الثاني من لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم، إذ تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في عدد من المحافظات.

فعاليات كابيتانو مصر في محافظة البحيرة

وشهدت فعاليات كابيتانو مصر في محافظة البحيرة اليوم، مشاركة 3 محافظات وهما «البحيرة، الإسكندرية، مطروح»، بمركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، وسط حماس الأطفال المشاركين وذويهم.

وشهدت فعاليات اليوم اختبار المشاركين تحت إشراف اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش، والدكتور محمود سعد، والكابتن محسن عبد المسيح، والكابتن أحمد الكأس، بالإضافة إلى فريق عمل كابيتانو مصر التابع لوزارة الشباب والرياضة.

استعدادات البحيرة لاستقبال كابيتانو مصر

وأشار الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة في البحيرة، إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مركز شباب الحرية استعدادا لاستقبال فعاليات كابيتانو مصر خلال الأحد 30 يوليو وغدا الإثنين 31.

اكتشاف إبداع الموهوبين

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب دعم الوزارة لمثل هذه الفعاليات التي ترقي بمستوى الرياضة المصرية، إذ تعمل على اكتشاف إبداع الموهوبين على مستوى الجمهورية، لإبراز أفضل العناصر الرياضية في لعبة كرة القدم لدعم المنتخبات.

وأشار أنه يتم تقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية، موضحاً أن ذلك يعمل على تحقيق التميز من خلال انتقاء الأفضل منهم، لتحقيق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم من خلال المنتخبات والأندية.