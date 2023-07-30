كابيتانو مصر 2023.. رابط تسجيل اختبارات الموسم الثاني في القاهرة

أعلن مشروع كابيتانو مصر 2023، رابط تسجيل اختبارات الموسم الثاني في محافظات البحيرة، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الغد، وفي المنوفية أيام 5 و6 و8 أغسطس، والغربية 9 و10 أغسطس، وأخيرا محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية يومي 13 و14 من الشهر المقبل.

ووفق المعلن، فإنّ مشروع كابيتانو مصر 2023 أتاح رابط تسجيل اختبارات المحافظات الـ6 السابق ذكرها من خلال الموقع الرسمي للمشروع القومي، وجاءت أماكن الاختبارات كما يلي.

- محافظة البحيرة (30 و31 يوليو 2023) مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور للموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

- محافظة المنوفية (5 و6 أغسطس 2023) نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

- محافظة الغربية (9 و10 أغسطس 2023) نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

- محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية (13 و14 أغسطس 2023) مركز شباب الجزيرة.

اشتراطات مشروع كابيتانو مصر 2023

ووضع مشروع كابيتانو مصر 2023 عدة اشتراطات لإجراء الاختبارات، كما يلي.

- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 وعمره 14 عاما، والحضور بصورة شهادة الميلاد.

- ألا يكون مسجلا بأي نادٍ أو هيئة رياضية.

- حضور الاختبارات بزى رياضي «شورت - تيشيرت – حذاء رياضي».

- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني.

- الالتزام بالبرنامج الزمني والمواعيد المحددة لكل محافظة.

- الموافقة على الإقرار الذي يتضمن «أُقر أنا ولي أمر المشترك بأنّ نجلي من مواليد 2009 وغير مسجل بأي هيئة رياضية، ولا يوجد مانع صحي باشتراكه في اختبارات مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وأنا ملتزم بالضوابط والشروط المنظمة في هذا الشأن، وأتحمل المسؤولية كاملة حال ثبوت مخالفة التعليمات المنظمة في هذا الشأن، وهذا إقرار مني بذلك»55.