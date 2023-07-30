كابيتانو مصر محافظة الغربية.. اعرف المكان والموعد

يصل برنامج كابيتانو مصر محافظة الغربية، في مرحلته الثانية يومي 9، 10 أغسطس، وتكون الاختبارات في نادي بلدية المحلة الكبرى، ويستقبل برنامج كابيتانو مصر الموهوبين من محافظات الدلتا، ويتم إجراء الاختبارات لهم من قبل خبراء من وزارة الشباب والرياضة.

كابيتانو مصر محافظة الغربية.. الاستعدادات

وأعلن نادي بلدية المحلة، انتهاء الاستعدادات الخاصة باختبارات كابيتانو مصر محافظة الغربية يومي 9، 10 أغسطس المقبل، واستقبال المواهب الكروية بمحافظات الدلتا، وذلك لإجراء الاختبارات واكتشاف المواهب الكروية.

كابيتانو مصر محافظة الغربية.. الشروط

وأعلن كابيتانو مصر عن الشروط والواجب توافرها لإجراء الاختبارات.

- تتضمن أن يكون المتقدم عمره 14 عاما، مواليد 2009.

- يتطلب أن يحضر معه صورة شهادة الميلاد.

- أن يكون مسجلا بأي نادي أوهيئة رياضية، والالتزام بمواعيد الاختبارات، وأن الاختبارات تتم بالمجان.

اختبارات كابيتانو مصر محافظة الغربية

ومن ضمن إجراءات اختبارات كابيتانو مصر محافظة الغربية، أن يكون الحضور بزي رياضي كامل من تي شرت وشورت وحذاء رياضي، وحذر برنامج كابيتانو مصر من استغلال اسم البرنامج في استغلال المواهب الكروية وتضليل أسرهم والحصول على مقابل مادي، وأن البرنامج الاختبارات تتم بالمجان.