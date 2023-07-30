وصول جمال سليمان وأحمد وفيق العرض الخاص لفيلم «ع الزيرو»

حرص الفنان أحمد وفيق، والفنان جمال سليمان على الحضور منذ قليل، العرض الخاص لفيلم «ع الزيرو» المقام بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن يحضر بعد قليل، أبطال فيلم «ع الزيرو» محمد رمضان ونيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، الطفل منذر مهران، والمؤلف مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والمخرج محمد العدل.

وكان محمد رمضان، روج للعرض الخاص لفيلم «ع الزيرو» عن طريقة استعانته، بالصورة التي نشرها مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، ليعلن عن مشاهدته فيلم «ع الزيرو» مع جمهوره في السينمات اليوم الأحد الموافق 30 يوليو، وعلق عليها قائلا: «الليلة وسط العيلة في مول مصر، العرض الخاص لفيلم ع الزيرو، ثقة في الله نجاح».

وكان محمد رمضان، حقق نجاحا مؤخرا في السينما، من خلال فيلمه الأخير، الذي طرح بموسم عيد الفطر المبارك الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مي كساب وأحمد داش.