طرح أغنية «خمسة كل خميس» من فيلم محمد رمضان «ع الزيرو»

طرحت شركة العدل جروب، أغنية «خمسة كل خميس» من فيلم «ع الزيرو» للنجم محمد رمضان، استعدادًا لعرضه الأربعاء 2 أغسطس بجميع دور العرض السينمائية.

أغنية «خمسة كل خميس»، كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب كولبيكس.

فيلم «ع الزيرو» بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل، من إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وأستوديوهات ڤوكس التابعة لشركة ماجد الفطيم للترفيه.

ومن المقرر أن تتضمن أحداث الفيلم، أكثر من «لوك» لمحمد رمضان، ما يجعله يحلق شعره «ع الزيرو».