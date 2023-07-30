العرض الخاص لـ فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان.. اليوم

يستعد صناع فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان لإقامة العرض الخاص له مساء اليوم الأحد الموافق 30 يوليو بحضور كل أبطاله.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان

يقام العرض الخاص لـ فيلم ع الزيرو بطولة الفنان محمد رمضان في إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، وبحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين، وستنطلق الريد كاربت الخاصة به في تمام الساعة السابعة مساء.

أحداث فيلم ع الزيرو

يذكر أن فيلم ع الزيرو بطولة عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد ومحمد لطفي وإسلام إبراهيم ومنذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

وتدور فكرة الفيلم حول شخصية دراجون التي يجسدها الفنان محمد رمضان، وهو أب لابن مريض ولا يمتلك المال لعلاجه، وهو الأمر الذي يتسبب في اتجاهه إلى تجارة الأعضاء البشرية.