تفاصيل فيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان قبل عرضه في السينمات

أيام تفصلنا عن بدء عرض فيلم «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان، حيث تستقبل السينمات الفيلم مطلع أغسطس المقبل، وتصدر فيلم «ع الزيرو» التريند، منذ عرض البرومو التشويقي له، إذ يبحث المتابعين عن معلومات عن الفيلم وتفاصيل أكثر، خاصة أن ذلك هو التعاون الأول بين محمد رمضان ونيللي كريم في السينما.

ويأتي هذا الفيلم، بعد سلسلة نجاحات لمحمد رمضان سواء في الدراما بمسلسل «جعفر العمدة» أو في السينما بفيلم «هارلي»، ويرصد «الوطن» تفاصيل الفيلم قبل عرضه بالسينمات.

تفاصيل فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان

الفيلم يتضمن حياة «الدي جي»، ورحلة محمد رمضان مع ابنه، الذي يقوم ببطولته الطفل منذر، والفيلم يضم العديد من مشاهد الأكشن المختلفة، ويوجد به العديد من المواقف الإنسانية التي يمر بها محمد رمضان مع ابنه خلال الأحداث.

تعاون مدحت العدل ومحمد رمضان في فيلم ع الزيرو

وفيلم «ع الزيرو» من تأليف مدحت العدل، في أول تعاون بينهما، ولم يكتفِ مدحت العدل بكتابة الفيلم، إلا أنه كاتب بعض الأغاني ضمن أحداث الفيلم، ومنها أغنية تسمى «ع الزيرو» التي تحمل اسم الفيلم أيضا.

ومن المقرر أن تتضمن الأحداث أكثر من «لوك» لمحمد رمضان، مما يجعله يحلق شعره «ع الزيرو».

والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، ومن بينهم جومانا مراد، إسلام إبراهيم، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج ماندو العدل.