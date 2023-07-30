اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «الحوار الوطني».. جلسات بناء الوطن تستمر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الحوار الوطني جلسات بناء الوطن تستمر

بحضور كبير لخبراء وسياسيين ونواب وشخصيات عامة

لجنة الحقوق السياسية تناقش النظام الانتخابى.. وجدل حول «المطلقة والنسبية»

«هلال»: كثافة الحضور فى الانتخابات لا تأتى بالإعلام وآليات التجنيد السياسى هى الإقناع على أرض الواقع

نواب يطالبون بتعديل القانون لإقرار نظام يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم إلكترونيا

«قانون الإدارة المحلية».. مناقشات حول المركزية واختيار المحافظين بالانتخاب أو التعيين

«خليل»: إنشاء إدارة جديدة مهمتها التنسيق بين الأجهزة المحلية والهيئات الخدمية

الجلسة ناقشت شروط الترشح وسحب الثقة من المحافظين

«التنسيقية»: حماية النقابيين من بطش صاحب العمل أولوية

«بنك للمعلومات بكل محافظة وتفعيل تدوير المخلَّفات» مقترحات لحل أزمة المحليات

«نشوى»: ضرورة توفير بيئة عمل متوازنة.. و«مشعل»: لا ينبغى فرض القيود على حق الإضراب

«التعليم»: نتيجة «الثانوية» مشرفة ونسبة النجاح 79% وبذلنا جهداً كبيراً حتى تخرج النتائج

«مدبولى»: «سكن كل المصريين» حل مشكلة الإسكان والعشوائيات

التوسع فى إنشاء مناطق حرة لاستيعاب طلبات الاستثمار

«هيبة»: حظر فرض تكاليف أو رسوم على المستثمرين إلا بعد موافقة «الاستثمار»

رئيس الوزراء: الأزمات العالمية وفرت تربة خصبة لعصابات الاتجار بالبشر

«مدينة الشمس الروسية» قلعة صناعية فى قلب مصر

«القاهرة.. بيت العرب الكبير»

استثماراتها 7 مليارات دولار وتوفر 35 ألف فرصة عمل.. وقرارات الحكومة «كلمة السر»

اجتماع الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية فرصة لتقريب وجهات نظر الجميع.. و«أبومازن»: نشكر «مصر» لحرصها على المصالحة

«منجى»: بيع 100 % من المنتجات فى مصر.. والتصدير للخارج يقلل عجز الميزان التجارى

خبراء ومحللون فلسطينيون: الاجتماع سيكون المخرج نحو مرحلة جديدة لإنهاء الانقسام

اليوم.. الزمالك يواجه الشباب فى البطولة العربية

«العالم علمين.. الجَمال عَدّى الكلام»

حلقة استثنائية من «صاحبة السعادة» بمهرجان العلمين الجديدة وكرنفال فلكلورى بتوقيع مزمار «الحسينى والسنباطى»

إسعاد يونس: البرنامج إحدى أذرع الشركة المتحدة لتنشيط القوة الناعمة.. و«كريس المصرى» يبهر الجمهور

الصفحة الثانية

«التعليم»: نتيجة «الثانوية» مشرّفة ونسبة النجاح 79%

«حجازى»: بذلنا جهداً كبيراً حتى تخرج النتائج دون أخطاء.. والطلاب كانوا على قدر كبير من المسئولية والفهم والوعى

«الزراعة»: دعم أصحاب الحيازات الصغيرة

وزير التعليم العالى يفتتح مشروعات فى مستشفى بنها الجامعى بـ300 مليون

«القصير»: إعادة النظر فى دور التعاونيات لتوسيع نطاقها والخدمات التى تقدمها

«الرى»: تحسين حالة المصارف وإزالة المخلَّفات فى «بحر البقر»

«عاشور»: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

«سويلم»: إلقاء المخلَّفات بالمجارى المائية يعطل طلمبات الرفع ويؤثر على المياه بالترع

«آمنة»: استرداد 1.1 مليون متر مربع بعد إزالة 4810 مبانٍ مخالفة

«التنمية المحلية»: 55 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 840 فداناً فى بورسعيد.. والشرقية تحتل المرتبة الأولى

الصفحة الثالثة

«القاهرة.. بيت العرب الكبير»

اجتماع الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية فرصة لتقريب وجهات نظر الجميع.. و«أبومازن»: نشكر مصر لحرصها على تحقيق المصالحة

مدير مركز العرب فى فلسطين: الاجتماع سيكون المنفذ نحو مرحلة جديدة لإنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية وإيجاد رؤية موحدة وبرنامج وطنى لمواجهة الاحتلال

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: أنضج مبادرات المصالحة قدمتها «القاهرة» عام 2011 وبدأ تنفيذها فى 2017 وأبرز القضايا الخلافية «المشاكل المالية» و«قصر حمل السلاح على السلطة دون باقى الفصائل»

بركات الفرا: الأزمات الداخلية أثرت بالسلب على حياة الفلسطينيين

جهاد الحرازين: أبومازن وجه الدعوة لـ14 فصيلاً وبدأت بلقاءات ثنائية

سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة: مصر سبّاقة فى دعم قضيتنا وتحظى بقبول بين الفصائل

قيادى بـ«فتح»: اجتماع الفصائل فى مصر وضع الجميع أمام مسئولية إعلاء المصلحة الوطنية

الملف الأمنى الأهم والأكثر تعقيداً ويحتاج جهوداً كبيرة لحله.. وعلى الجميع تغليب مصلحة الوطن

صور «السيسى» وأعلام مصر رُفعت فى غزة بعد التدخلات المصرية الحاسمة لإنقاذ الشعب الفلسطينى

الصفحة الرابعة

«الحقوق السياسية» تناقش النظام الانتخابى.. وجدل حول «المطلقة والنسبية»

«هلال»: كثافة الحضور فى الانتخابات لا تأتى بالإعلام وآليات التجنيد السياسى هى الإقناع على أرض الواقع.. و«العنانى»: نهدف لزيادة القواسم المشتركة «الشعب الجمهورى»: نطالب بتعديلات على القانون.. و«مستقبل وطن»: الهدف تحقيق العدالة الانتخابية.. و«حماة الوطن»: ورقة عمل بشأن الإشراف القضائى

نواب يطالبون بتعديل تشريعى لإقرار نظام إلكترونى يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم

«عزمى»: يضمن سرعة الفرز ودقة النتائج ولا مجال للخطأ.. و«عمارة» استحداث مؤسسات يناط بها التسويق السياسى وإدراجها فى القانون لتنظم الأعمال

«عبدالغنى»: زيادة أعضاء «النواب» والتفرغ للعضوية والإشراف القضائى.. 3 مخرجات تم التوافق عليها

مقرر «الحقوق السياسية»: مناقشات مكثفة حول النظام الانتخابى الأمثل وأسباب العزوف السياسى

الصفحة الخامسة

«قانون الإدارة المحلية».. مناقشات حول المركزية واختيار المحافظين والقيادات المحلية التنفيذية بالانتخاب أو التعيين

الجلسة ناقشت شروط الترشح وضوابط الاستجواب وسحب الثقة من المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية.. و«لبيب»: لكل دولة ثقافتها وظروفها

«فوزى»: تعيين أو انتخاب المحافظين جائز بحكم الدستور والمادة 179 والتعيين أو الانتخاب سلطة تقديرية للمشرع حسب التوقيت والظروف.. و«عمار»: الدولة حريصة على تعزيز التحول الديمقراطى

«السجينى»: الدستور نص على اللا مركزية.. ومواصلة جلسات لجنة الإدارة المحلية دليل على الرغبة الجادة فى الوصول لمخرجات تمهد الطريق للوفاء بالاستحقاق الدستورى وإجراء انتخابات المحليات

بنك للمعلومات بكل محافظة.. وتفعيل تدوير المخلفات.. مقترحات لحل أزمة المحليات

«خليل»: إنشاء إدارة جديدة مهمتها التنسيق بين الأجهزة المحلية والهيئات الخدمية.. و«عمرو»: تطوير مراكز المعلومات بالوحدات المحلية

مقرر مساعد «المحليات»: نسعى للخروج بمقترحات ورؤى متنوعة لتنمية القرى والمحافظات

علاء عصام: المحليات من الأذرع الشعبية المهمة للدولة ودورها فعّال فى الرقابة على الحكومة

الصفحة السادسة

تحديات العمل النقابى.. مطالب بمناقشة قانون العمل والحضور: خطاب الرئيس فى عيد العمال خارطة طريق جديدة

«عبدالفضيل»: التشريع الجديد يخاطب أكثر من 20 مليون عامل.. ويجب إعادة النظر فى العلاقة بين صاحب العمل والعمال لدفع عجلة الإنتاج

«سولاف»: دولة «30 يونيو» أصدرت حزمة من التشريعات حققت التوازن فى علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية

«تنسيقية شباب الأحزاب»: حماية النقابيين من بطش صاحب العمل أولوية

«عيسى»: يجب توفير كافة الحقوق للعمال والحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار

«نشوى»: ضرورة توفير بيئة عمل متوازنة و«مشعل»: لا ينبغى فرض القيود على حق الإضراب بدعوى تنظيمه.. و«هجرس»: يجب منع تقييد النقابات للقيام بدورها بحرية

طلعت عبدالقوى: نطالب بإعفاءات ومزايا لتذليل العقبات أمام عمل الجمعيات الأهلية

عضو التحالف: منظمات العمل الأهلى تركز على إقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء الوطن

الصفحة السابعة

«مدينة الشمس الروسية» قلعة صناعية فى قلب مصر

القرارات الثورية من الحكومة «كلمة السر» فى تهيئة مناخ الاستثمار بمصر

«خفض تكلفة تأسيس الشركات وتسهيل تملك الأراضى وتخفيف الأعباء المالية والضريبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد».. أبرز القرارات

«سلام»: مصر تحصل على نسبة 33% من حجم التبادل التجارى بين روسيا والدول العربية.. و«السيد»: وجهة استثمارية مثالية تتمتع بعائدات عالية

خبراء: صرح استثمارى روسى وتسد احتياجات الدولة من السلع

منجى على بدر: بيع 100% من المنتجات فى السوق المصرية

أستاذ اقتصاد: المشروع الجديد يُمكن روسيا من الوجود فى الأسواق الأفريقية والإقليمية.. ويعمل على تطوير ثقافة العمل

«الملاح»: قوة دفع هائلة لسلة العملات الأجنبية و«شعيب»: تجذب المزيد من الاستثمارات

التصدير لأسواق العالم وأفريقيا يقلل العجز فى الميزان التجارى ويجذب دول الاتحاد الأوراسى للعمل بالمنطقة.. و«القاهرة وموسكو» تعملان على تطوير التعاون بينهما

الصفحة الثامنة

حلقة استثنائية من «صاحبة السعادة» فى فعاليات الأسبوع الثانى من المهرجان

«العالم علمين» الجَمال عَدّى الكلام

«أيامنا الحلوة» تقدم أروع الأغنيات التراثية.. و«كريس المصرى» يبهر الجمهور بألعاب السحر والتشويق

إسعاد يونس: فخورة بوجودى فى العلمين «بلد جميلة معمولة بحرفة وروقان.. والبرنامج إحدى أذرع الشركة المتحدة لتنشيط القوة الناعمة»

كرنفال فلكلورى بتوقيع مزمار سيد الحسينى وهدى السنباطى

لاعبو هولندا وبريطانيا وإسبانيا يقتنصون لقب البطولة الدولية للعبة Padel

محمد سعدون الكوارى: رأيت منشآت عالمية ومدينة سياحية راقية فى «العلمين»