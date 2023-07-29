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اقرأ في عدد الوطن غدا.. حماية الفلسطينيين تبدأ من القاهرة

كتب:

محمد عزالدين
07:36 م | السبت 29 يوليو 2023
عدد جريدة الوطن غدا

عدد جريدة الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- حماية الفلسطينيين تبدأ من القاهرة

- «أمناء الفصائل» يبحثون وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية

- خبراء فلسطينيون: مصر داعمة لقضيتنا.. وجهودها لم تتوقف لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الأمن

- «أبوعطيوي»: اللقاء سيتناول استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن

- «غريب»: الشعب الفلسطيني يمر بأوضاع حرجة بسبب معاملة الاحتلال ونحتاج إلى حل إيجابي وخطة محددة لوقف المعاناة.. والدولة المصرية الأسبق لوقف نزيف الدم

- بمشاركة «السيسي وبوتين».. قادة أفريقيا يتابعون مبادرة تسوية «الأزمة الأوكرانية»

- رغبة أفريقية ملحة في إنهاء الحرب وتلافي آثارها السلبية على أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي

- العمل من «الإدارية» طفرة في الأداء

-«الوطن» عايشت يوم عمل لموظفي وزارة الإنتاج الحربي بعد شهرين من انتقالهم للعاصمة الجديدة

- «الميكنة» سرَّعت وتيرة العمل.. و«سارة»: وسائل نقل متنوعة لـ«الحي الحكومي»

- مستشار الوزير: توافر الحلول لأية معوقات والتحول الرقمي طوّر آلية العمل

- «الحوار الوطني» يناقش «المحليات والحقوق السياسية»

- «العدالة الاجتماعية» تبحث «تكافؤ الفرص» الثلاثاء.. وجلسات «المحور المجتمعي» تعقد الخميس

-استعدادات القطبين

- الأهلي يواجه الداخلية في كأس مصر اليوم.. و3 أفارقة في الحسابات

- الزمالك استعد لمواجهة الشباب و«أوسوريو» يبحث عن حسم التأهل

- سهرة ساحرة في «العلمين»

- راغب علامة يلهب حماس جمهوره بـ«قلبي عشقها».. ويؤكد: الشركة المتحدة قدمت مجهودا جبارا لإنجاح المهرجان

- نانسي عجرم تستعيد ذكريات «أخاصمك آه.. وآه ونص».. وتختم وصلتها بـ«لو سألتك أنت مصري» وسط الألعاب النارية

الصفحة الثانية

- وزير الصحة: مصر كان أثرها كبيرا في التجربة العالمية للقضاء على «التهاب الكبد» عام 2022

- «التعليم العالي»: الدراسة في الجامعات والمعاهد 30 سبتمبر

- «عبدالغفار»: حققنا نجاحات مبهرة في القضاء على «سي».. وفحص وعلاج 4 ملايين مريض خلال 5 سنوات

- القوات البحرية تستقبل وفدا من متدربات «الوطنية للتدريب»

- الفريق أشرف عطوة: تأهيل الشباب لخلق أجيال قادرة على تولي المسؤولية

- وزيرة البيئة: تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي على رأس أولوياتنا

-«فؤاد»: 37.5 مليون جنيه لرفع التراكمات من 6 مواقع في الغربية والمنوفية والدقهلية

- تأهيل «أفمام» الترع أسفل خط سكة حديد «القاهرة - أسوان»

- «الري»: نقوم بتحديث وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية

-«الإسكان»: اهتمام خاص بـ«سكن كل المصريين» والمنطقة الصناعية بالسويس الجديدة

- «مخلوف»: نراعي معايير الجودة ونلتزم بالبرامج الزمنية والمواصفات المحددة في تنفيذ المشروعات

-مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: « الحوار الوطني وجلساته المتخصصة»

 

الصفحة الثالثة

- حماية الفلسطينيين تبدأ من القاهرة

- فلسطينيون: مصر داعمة دائماً لقضيتنا.. وجهودها لم تتوقف لتهدئة الأوضاع.. والحفاظ على الأمن وتحقيق استقرار الدولة

- «الرقب»: «القاهرة» تعتبر «فلسطين» قضيتها الرئيسية.. وتبذل جهودا كبيرة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين جميع الفصائل منذ عام 2005

- «أبوعطيوى»: «لقاء القاهرة» سيتناول استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام المستمر منذ 15 عاماً.. وضم جميع الفصائل إلى «منظمة التحرير»

- أمين سر حركة فتح في مصر: إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن أهم أولويات الاجتماع

- محمد غريب: نطالب العالم بالكف عن الكيل بمكيالين لإنهاء آخر احتلال على وجه الأرض

 

الصفحة الرابعة

- بنك مصر يطلق حزمة من المنتجات المتميزة تشمل شهادات دولارية بأعلى عائد

- صرف العائد مقدماً بنسبة تصل إلى 27% تراكمياً للمصريين والأجانب تحت مسمى «القمة وإيليت»

- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر يقفز 8.1% أول 9 أشهر

 

الصفحة الخامسة

- «البركة» يفتتح فرعاً جديداً في محافظة الإسماعيلية بحضور قيادات البنك

- البنك الأهلي المصري يطرح باقة متنوعة من منتجات الأوعية الادخارية الدولارية

- شهادتا «الأهلي بلس» و«الأهلي فوراً» لكل العملاء مع منح قروض شخصية بضمان المرتب

- «جانسن مصر» توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة صحتنا وجامعة طنطا

- «غنيم»: سرطان المثانة يعد ثالث أكثر السرطانات شيوعا.. و«توفيق»: الأطقم الطبية في حاجة للتطوير المستمر

- صرف دفعة جديدة من «السداد النقدي» أغسطس المقبل

-مقال رأي لـ جرمين عامر، بعنوان: «رحلة البحث عن المؤثر المناسب لعملاء البنوك الرقمية»

 

الصفحة السادسة

- العمل من «العاصمة الإدارية»

- «الوطن» عايشت يوم عمل عاديا لموظفي وزارة الإنتاج الحربي بعد شهرين من انتقالهم

- «الميكنة» سرَّعت وتيرة الأعمال.. وتوفير خدمات متعددة للموظفين

- «سارة»: قطار وأوتوبيسات وميكروباصات لتسهيل الوصول لـ«الحي الحكومي».. ومنظومة العمل اختلفت بشكل كامل.. و«سمر»: الدورات التدريبية أهّلتنا لـ«التغيير»

- «جيل الرواد»: ما شاهدناه فخر للمصريين ونقلة إلى مصاف الدول العظمى

- «أميرو»: تم تذليل جميع المعوقات.. و«عبدالسلام»: العمل أسرع والتواصل إلكتروني مع الشركات

- مستشار الوزير: «صلاح الدين» حريص على متابعة أوضاع العاملين وحل المشكلات

- الموظفون: «العاصمة الجديدة حاجة مشرفة.. وكل سبل الراحة متوفرة لنا»

- «حامد»: تداول المعلومات يتم عبر سيستم إلكتروني.. و«غادة»: الانتقال حقق طفرة كبيرة في العمل

 

الصفحة السابعة

-من أجل استكمال السيمفونية

- الزمالك يختتم تدريباته اليوم لمواجهة الشباب في الجولة الثانية بالبطولة العربية

ارتياح في «الأبيض» بعد رباعية الاتحاد المنستيري.. و«أوسوريو» يبحث عن حسم التأهل

- إثارة وانطلاقة قوية

- 4 صدامات مثيرة في كأس الملك سلمان للأندية العربية و«بنزيما» يضع بصمته الأولى مبكرا مع اتحاد جدة السعودي

-إطاحة و3 ترشيحات

-اليوم.. الأهلي يواجه الداخلية في دور الـ16 لـ«كأس مصر»

- قائمة الراحلين

- «ماهر» يغادر فيوتشر للتعاقد مع المصري.. و«عبدالرازق» حزين على طريقة الرحيل الدرامي

 

الصفحة الثامنة

-سهرة مصرية لبنانية ساحرة بـ«العلمين الجديدة»

- راغب علامة يستقبل جمهوره بـ«اللي باعنا خسر دلعنا».. ويلهب حماسهم بـ«قلبي عشقها»

- نانسى عجرم ترقص على نغمات «حبك سفاح» وتستعيد ذكريات «أخاصمك آه» و«آه ونص»

- الابن السند.. صور احتضان «علامة» لنجله تخطف الأنظار

- «علامة»: «المتحدة» قدمت مجهوداً جباراً لإنجاح المهرجان

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