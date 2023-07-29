اقرأ في عدد الوطن غدا.. حماية الفلسطينيين تبدأ من القاهرة

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- حماية الفلسطينيين تبدأ من القاهرة

- «أمناء الفصائل» يبحثون وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة الغربية

- خبراء فلسطينيون: مصر داعمة لقضيتنا.. وجهودها لم تتوقف لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الأمن

- «أبوعطيوي»: اللقاء سيتناول استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين شطري الوطن

- «غريب»: الشعب الفلسطيني يمر بأوضاع حرجة بسبب معاملة الاحتلال ونحتاج إلى حل إيجابي وخطة محددة لوقف المعاناة.. والدولة المصرية الأسبق لوقف نزيف الدم

- بمشاركة «السيسي وبوتين».. قادة أفريقيا يتابعون مبادرة تسوية «الأزمة الأوكرانية»

- رغبة أفريقية ملحة في إنهاء الحرب وتلافي آثارها السلبية على أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي

- العمل من «الإدارية» طفرة في الأداء

-«الوطن» عايشت يوم عمل لموظفي وزارة الإنتاج الحربي بعد شهرين من انتقالهم للعاصمة الجديدة

- «الميكنة» سرَّعت وتيرة العمل.. و«سارة»: وسائل نقل متنوعة لـ«الحي الحكومي»

- مستشار الوزير: توافر الحلول لأية معوقات والتحول الرقمي طوّر آلية العمل

- «الحوار الوطني» يناقش «المحليات والحقوق السياسية»

- «العدالة الاجتماعية» تبحث «تكافؤ الفرص» الثلاثاء.. وجلسات «المحور المجتمعي» تعقد الخميس

-استعدادات القطبين

- الأهلي يواجه الداخلية في كأس مصر اليوم.. و3 أفارقة في الحسابات

- الزمالك استعد لمواجهة الشباب و«أوسوريو» يبحث عن حسم التأهل

- سهرة ساحرة في «العلمين»

- راغب علامة يلهب حماس جمهوره بـ«قلبي عشقها».. ويؤكد: الشركة المتحدة قدمت مجهودا جبارا لإنجاح المهرجان

- نانسي عجرم تستعيد ذكريات «أخاصمك آه.. وآه ونص».. وتختم وصلتها بـ«لو سألتك أنت مصري» وسط الألعاب النارية

الصفحة الثانية

- وزير الصحة: مصر كان أثرها كبيرا في التجربة العالمية للقضاء على «التهاب الكبد» عام 2022

- «التعليم العالي»: الدراسة في الجامعات والمعاهد 30 سبتمبر

- «عبدالغفار»: حققنا نجاحات مبهرة في القضاء على «سي».. وفحص وعلاج 4 ملايين مريض خلال 5 سنوات

- القوات البحرية تستقبل وفدا من متدربات «الوطنية للتدريب»

- الفريق أشرف عطوة: تأهيل الشباب لخلق أجيال قادرة على تولي المسؤولية

- وزيرة البيئة: تعزيز فرص الاستثمار البيئي والمناخي على رأس أولوياتنا

-«فؤاد»: 37.5 مليون جنيه لرفع التراكمات من 6 مواقع في الغربية والمنوفية والدقهلية

- تأهيل «أفمام» الترع أسفل خط سكة حديد «القاهرة - أسوان»

- «الري»: نقوم بتحديث وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية

-«الإسكان»: اهتمام خاص بـ«سكن كل المصريين» والمنطقة الصناعية بالسويس الجديدة

- «مخلوف»: نراعي معايير الجودة ونلتزم بالبرامج الزمنية والمواصفات المحددة في تنفيذ المشروعات

-مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: « الحوار الوطني وجلساته المتخصصة»

الصفحة الثالثة

- حماية الفلسطينيين تبدأ من القاهرة

- فلسطينيون: مصر داعمة دائماً لقضيتنا.. وجهودها لم تتوقف لتهدئة الأوضاع.. والحفاظ على الأمن وتحقيق استقرار الدولة

- «الرقب»: «القاهرة» تعتبر «فلسطين» قضيتها الرئيسية.. وتبذل جهودا كبيرة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين جميع الفصائل منذ عام 2005

- «أبوعطيوى»: «لقاء القاهرة» سيتناول استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام المستمر منذ 15 عاماً.. وضم جميع الفصائل إلى «منظمة التحرير»

- أمين سر حركة فتح في مصر: إنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن أهم أولويات الاجتماع

- محمد غريب: نطالب العالم بالكف عن الكيل بمكيالين لإنهاء آخر احتلال على وجه الأرض

الصفحة الرابعة

- بنك مصر يطلق حزمة من المنتجات المتميزة تشمل شهادات دولارية بأعلى عائد

- صرف العائد مقدماً بنسبة تصل إلى 27% تراكمياً للمصريين والأجانب تحت مسمى «القمة وإيليت»

- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر يقفز 8.1% أول 9 أشهر

الصفحة الخامسة

- «البركة» يفتتح فرعاً جديداً في محافظة الإسماعيلية بحضور قيادات البنك

- البنك الأهلي المصري يطرح باقة متنوعة من منتجات الأوعية الادخارية الدولارية

- شهادتا «الأهلي بلس» و«الأهلي فوراً» لكل العملاء مع منح قروض شخصية بضمان المرتب

- «جانسن مصر» توقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة صحتنا وجامعة طنطا

- «غنيم»: سرطان المثانة يعد ثالث أكثر السرطانات شيوعا.. و«توفيق»: الأطقم الطبية في حاجة للتطوير المستمر

- صرف دفعة جديدة من «السداد النقدي» أغسطس المقبل

-مقال رأي لـ جرمين عامر، بعنوان: «رحلة البحث عن المؤثر المناسب لعملاء البنوك الرقمية»

الصفحة السادسة

- العمل من «العاصمة الإدارية»

- «الوطن» عايشت يوم عمل عاديا لموظفي وزارة الإنتاج الحربي بعد شهرين من انتقالهم

- «الميكنة» سرَّعت وتيرة الأعمال.. وتوفير خدمات متعددة للموظفين

- «سارة»: قطار وأوتوبيسات وميكروباصات لتسهيل الوصول لـ«الحي الحكومي».. ومنظومة العمل اختلفت بشكل كامل.. و«سمر»: الدورات التدريبية أهّلتنا لـ«التغيير»

- «جيل الرواد»: ما شاهدناه فخر للمصريين ونقلة إلى مصاف الدول العظمى

- «أميرو»: تم تذليل جميع المعوقات.. و«عبدالسلام»: العمل أسرع والتواصل إلكتروني مع الشركات

- مستشار الوزير: «صلاح الدين» حريص على متابعة أوضاع العاملين وحل المشكلات

- الموظفون: «العاصمة الجديدة حاجة مشرفة.. وكل سبل الراحة متوفرة لنا»

- «حامد»: تداول المعلومات يتم عبر سيستم إلكتروني.. و«غادة»: الانتقال حقق طفرة كبيرة في العمل

الصفحة السابعة

-من أجل استكمال السيمفونية

- الزمالك يختتم تدريباته اليوم لمواجهة الشباب في الجولة الثانية بالبطولة العربية

ارتياح في «الأبيض» بعد رباعية الاتحاد المنستيري.. و«أوسوريو» يبحث عن حسم التأهل

- إثارة وانطلاقة قوية

- 4 صدامات مثيرة في كأس الملك سلمان للأندية العربية و«بنزيما» يضع بصمته الأولى مبكرا مع اتحاد جدة السعودي

-إطاحة و3 ترشيحات

-اليوم.. الأهلي يواجه الداخلية في دور الـ16 لـ«كأس مصر»

- قائمة الراحلين

- «ماهر» يغادر فيوتشر للتعاقد مع المصري.. و«عبدالرازق» حزين على طريقة الرحيل الدرامي

الصفحة الثامنة

-سهرة مصرية لبنانية ساحرة بـ«العلمين الجديدة»

- راغب علامة يستقبل جمهوره بـ«اللي باعنا خسر دلعنا».. ويلهب حماسهم بـ«قلبي عشقها»

- نانسى عجرم ترقص على نغمات «حبك سفاح» وتستعيد ذكريات «أخاصمك آه» و«آه ونص»

- الابن السند.. صور احتضان «علامة» لنجله تخطف الأنظار

- «علامة»: «المتحدة» قدمت مجهوداً جباراً لإنجاح المهرجان