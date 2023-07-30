رجل ينهي حياة والدته في بلجيكا.. وشم كشف ملابسات الجريمة

أعلنت النيابة العامة في بلجيكا، يوم الجمعة، أن رجلاً في منتصف الثلاثينات اعترف بقتل والدته، وجرى العثور على أجزاء من جسدها في ثلاجة موجودة في قناة بشرق البلاد، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

العثور على بقايا امرأة داخل الثلاجة

وأضافت النيابة أنه تم العثور على ثلاجة تحتوي على ذراعين وساقين في قناة بالقرب من مدينة لييج يوم الثلاثاء، مما أدى إلى فتح تحقيق في جريمة قتل.

واستطاع رجال الشرطة البلجيكية أن تكشف بقية جسد المرأة من قِبَل المحققين في حاوية قمامة، تم رميها في نهر قريب.

ووفقًا للناطقة باسم النيابة العامة في لييج، ساعدت وشم على صدر المرأة في تحديد عمر الجثة وتبين أنها تعود إلى امرأة في السبعينات من عمرها، وتم اعتقال ابن المرأة الذي ولد عام 1988، في فندق قريب من مطار بروكسل، قبل فجر أمس الأول.

القبض على الابن وهو يحاول الفرار خارج البلاد

وأفادت المتحدثة باسم النيابة العامة، كاترين كولينيون، بأن الابن كان يستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية على ما يبدو، وفي خلال التحقيق معه من قبل الشرطة، اعترف بفعلته، وبناءً على ذلك، أمر قاضي التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه.

وتشير المعلومات الأولية التي تم جمعها خلال التحقيق إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة كوفيد.

وأفاد شخص في محيط المشتبه به بأن المشتبه به اعترف له بارتكاب جريمة قتل، وقام الشخص بمشاركة هذه المعلومات مع شخص آخر كان من أخطر الشرطة بها.