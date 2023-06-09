وزيرة خارجية بلجيكا لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا غير مستعدة للسلام

قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، إن الجميع يريد السلام وإيقاف ما يدور بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن لكن يبدو أن روسيا غير مستعدة للنقاش حول تحقيق السلام.

وزيرة خارجية بلجيكا: نريد السلام للجميع

وأضافت حجة لحبيب عبر قناة القاهرة الإخبارية»: «نريد السلام للجميع لكن روسيا لا تبدو أنها مستعدة للنقاش لذلك فعلينا دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر».

وأشارت إلى أن ذلك كان واضحًا في البيان الذي ألقته في الأمم المتحدة خلال شهر فبراير الماضي وصوتت على قرار بعنوان السلام من أجل أوكرانيا مشددة على أن بلجيكا ضد ما قامت به روسيا.

روسيا: غير مستعدة للنقاش

وتابعت: «قلت إننا ضد روسيا ونعلم جميعا أن كل شيء ينتهي على طاولة المفاوضات لكن هذا ليس الوقت المناسب فروسيا لا تبدو أنها مستعدة للنقاش لذلك علينا أن ندعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر طالما لا ترغب روسيا في التفاوض».