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باحث في كوريا الجنوبية يروي لـ«لوغاريتم» كواليس انتصاره على السرطان

كتب:

محمد عزالدين
08:24 م | الجمعة 28 يوليو 2023
محمد مناع ضيف برنامج لوغاريتم

محمد مناع ضيف برنامج لوغاريتم

تحدث الدكتور محمد مناع، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة بوسان الوطنية بكوريا الجنوبية، عن تجربته في هزيمة السرطان في المرحلة الرابعة، ومحاربة المادة المسببة لسرطان الكبد، قائلا: «الورم ليس تجربة إيجابية، ولكن الظروف التي وراءه هي الإيجابية»، لافتا إلى أن زوجته دعمته كثيرا.

سخرت كل حياتي لمواجهة المرض اللعين

ولفت محمد مناع، خلال لقاء ببرنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، «سخرت كل حياتي لمواجهة المرض اللعين، حيث إن المرض كان تحديا وتجربة إيجابية بالنسبة لي، وعلى كل شخص أن يكون مؤثرا من خلال حياته التي يعيشها».

لحظات الصدمة الأولى

وتابع: «فاقد الشيء يعطيه، فبعد إصابتي بالمرض أصبح للوقت معنى، وساعة الصدمة الأولى لم يفرق معي سوى اللحظات السعيدة التي عشتها مع ابني».

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