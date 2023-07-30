موعد اختبارات كابيتانو مصر في محافظة المنوفية.. لو عندك موهبة قدم

أيام قليلة تفصلنا عن اختبارات كابيتانو مصر في محافظة المنوفية، والمخصص لاكتشاف المواهب في محافظات الدلتا، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبا شعبيا كبيرا منذ موسمها الأول.

موعد اختبارات كابيتانو مصر في محافظة المنوفية

وتنطلق اختبارات كابيتانو مصر في محافظة المنوفية، في يومي 5 و 6 أغسطس المقبلين، ومن المتوقع أن تشهد الاختبارات إقبالا كبيرا من الشباب والأطفال المميزين في كرة القدم، حيث يعد كابيتانو مصر من أهم وأكبر المشروعات الرياضية التي بتم تنفيذها لاكتشاف المواهب المميزة على مستوي الجمهورية.

وأكد محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لاستقبال كابيتانو مصر في محافظة المنوفية، مؤكدا أن كابيتانو مصر يهدف إلى اكتشاف المواهب المميزةفي كرة القدم علي مستوي الجمهورية، مشيراً إلى سعادة أبناء محافظة المنوفية باستضافة الاختيارات لأول مرة.

التقديم في اختبارات كابيتانو مصر في المنوفية

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، أن اختبارات كابيتانو مصر تقام في نادي الجمهورية بشبين الكوم، وسيتم تنظيم الاختبارات على أعلى مستوى لمناسبة هذا الحدث المهم في المحافظة.

ويمكن للمواهب في كرة القدم التسجيل في كابيتانوا مصر الذي يعد أحد أكبر مشروعات وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.