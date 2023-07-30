مصرع شاب غرقا بشاطئ النخيل في مطروح

لقي شخص مصرعه غرقا في شاطئ النخيل بمرسى مطروح، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث غرق في البحر بمرسى مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم الأحد، ضحية حادث غرق شاطئ النخيل بمدينة مرسى مطروح، ويدعى محمد سعيد محمد عبد الله 15 سنة من القاهرة جثة هامدة، وجرى نقل الجثة وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث في شاطئ النخيل، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.