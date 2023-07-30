انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بقنا منذ 3 أيام

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب من نهر النيل في منطقة الخزان بعد 3 أيام من غرقه، وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

غرف شاب في نهر النيل بقنا

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الإنقاذ النهري، بورود بلاغ يفيد مصرع شاب غرقا داخل مياه نهر النيل بمنطقة الخزان في مركز أبوتشت، وذلك منذ 3 أيام.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري، برئاسة الرائد علاء ديب، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع يوسف أحمد خليفة، 19 عامًا، مقيم بقرية العوامر الغربية في مركز أبوتشت، وجرى البحث عنه في مياه نهر النيل لمدة 3 أيام، وتم انتشال الجثة في اليوم الثالث.

نقل جثة الغريق إلى المشرحة

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب الوفاة.