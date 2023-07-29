غرق في المصيف.. وفاة طالب قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة بالشرقية

تستعد قرية معلا، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لتشييع جثمان الطالب بالصف الثالث الثانوي عمرو زغلول عقل، الذي توفي إثر غرقه أثناء قضاء مصيف بمحافظة الإسكندرية.

وفاة طالب بالثانوية في الشرقية قبل إعلان النتيجة

وقال أشرف السيد أحد أهالي مركز مشتول السوق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الطالب الراحل كان من خيرة شباب القرية، ومتفوقا في دراسته وينتظر له مستقبل باهر، إلا أن قدر الله نافذ، ولا نملك أن نقول إلا«إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة الطالب الراحل أثر تعرضه للغرق

وأشار أشرف السيد إلى أن الطالب الراحل كان ذاهب إلى محافظة الإسكندرية لقضاء إجازة الصيف، وأثناء قيامه بالسباحة في البحر غرق ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وأثارت وفاة الطالب الراحل حالة من الحزن بين الأهالي وبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعلق أحد الأهالي في القرية عبر فيسبوك قائلا: «لا اله إلا الله وحده والبقاء والدوام لله، ولا نقول إلا مايرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون.. نعزي أنفسنا جميعا في فقيد الشباب وفقيد عائلة عقل، عمرو زغلول عقل. تقبله الله برحمته الواسعة واسكنه الفردوس الأعلى من الجنه وربط علي قلب والديه وأخواته وأهله وأصدقائه بالصبر والسلوان.. ولا أراكم الله مكروه وسوء في عزيز وغالي لديكم».

ونعت إدارة مدرسة محمود مصيلحي الثانوية بقرية دهمشا التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية الطالب الراحل خلال بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك جاء فيه:« بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله تلقينا خبر أدمى القلوب قبل العيون وجعل حروف الكلمات تبكي من شدة الحزن علي أحد طلاب مدرستنا حيث توفي عمرو زغلول عقل وكُتبت قبل إعلان شهادته بالثانوية العامة بيوم واحد.. مات الطالب الخلوق المثقف المثالي علي مستوى إدارة مشتول السوق التعليمية.. التعليم الثانوي.. والأمين العام علي مستوى الإدارة ونافس علي مستوى المحافظة.

وأضافت في بيان لها: «مات الطالب صاحب الابتسامة الجميلة والأخلاق الطيبة الذي ترك أثر طيب مع كل من تعامل معه بالمدرسة وخارجها مات ابن مدرسة محمود مصلحي الثانوية وقرية ميت معلا.. الكلمات تعجز عن وصف حزننا عليك ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون نعزى أنفسنا وأسرته بصفه خاصة ربط الله على قلوبكم وجعل عمرو ذخرا وشفيعا لكم يوم العرض اللهم آمين يارب العالمين».