416 وظيفة موجه خالية في الإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن 416 وظيفة خالية بمدارس عروس البحر الأبيض المتوسط تتمثل في صفة «موجه» في المدارس بالمراحل التعليمية من المستويات المختلفة من حيث الكثافة ومتعددة المراحل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن تلك الوظائف الخالية المتمثلة في عدد 416 «موجه مادة / نشاط، موجه تربية خاصة» بحسب الإعلان الرسمي من المديرية.

مواصفات الوظيفة

يختص شاغل الوظيفة بمتابعة وتقويم كل ما يتعلق بمادته أو نشاطه وما يتبع ذلك من زيارات ميدانية للمدارس وتقييم أداء المعلمين الأخصائيين وتقييم خطط عملهم والخطط الدراسية والوسائل التعليمية والتكنولوجية والامتحانات ومدى استيعاب الطلاب بالمرحلة المقيد عليها.

ويعمل شاغل هذه الوظيفة طبقا للمعايير الملزمة للأداء التعليمي لوظائف التوجيه والواردة باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم وفي ضوء توقعات الأداء التي تحددها المعايير القومية للتعليم والتي يقيم على أساسها، كما يخضع شاغل هذه الوظيفة للإشراف المباشر لرئيسه.

الشروط لوظيفة موجه في الإسكندرية

- اجتياز البرنامج التدريبي المطلوب لشغل الوظيفة

- إجادة اللغة الإنجليزية

– إجادة الحاسب الآلي.

- القدرة على القيادة والتوجيه ومتابعة الخطط والبرامج.

- أن يكون المتقدم من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل أو ما يعادلها، مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

- متاح التقدم للذكور فقط حتى 8 أغسطس المقبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- الحصول على استمارة الترشيح الصادرة من التناسيق المختلفة بالمديرية للوظيفة المتقدم اليها المرشح وتقديمها للتنسيق المختص بالإدارة التابع لها وذلك بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية.

- بيان حالة وظيفية إلكترونية حديثة ومعتمدة من ملفات الإدارة التابع لها، موضحا بها تقارير العامين السابقين والجزاءات والإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية حتى تاريخ التقدم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية.

- صورة طبق الأصل معتمدة من شهادة اجتياز برنامج التنمية المهنية في مجال «أساسيات التوجيه الفني» من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- صورة طبق الأصل من أخر تقريرين للكفاءة «فعلية» للعاميين الدراسيين الماضيين.

- السيرة الذاتية للمرشح موضحا بها الوظائف السابقة وتواريخها والدورات التدريبية الحاصل عليها.

- إفادة من الشئون القانونية والجزاءات بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية او الجدانية وعدم وجود جزاءات خلال الخمس سنوات الأخيرة.

- تقديم رؤية ومقترح للوظيفة المتقدم لها في ضوء المستحدثات التربوية لتطوير العملية التعليمية.

- عند التقدم لشغل وظيفة موجه مادة «رياضيات - علوم» باللغة الإنجليزية أو الفرنسية ضرورة تقديم: «شهادة تفيد بتدريس المادة باللغة الإنجليزية الأولى بالنسبة لموجهي المادة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بالنسبة لموجهي المادة باللغة الفرنسية، شهادة سابق خبرة للعمل بالمدارس الرسمية للغات».

- تقديم شهادة تحليل المخدرات من مستشفى حكومية في حالة صدور الأمر التنفيذي للمتقدم قبل استلام العمل.