«تعليم الإسكندرية»: لا شكاوى من أول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن انطلاق امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي صباح اليوم السبت، وذلك بامتحان مادة اللغة العربية والخط في اللجنة الأولى، ومادة التربية الدينية في اللجنة الثانية، مشيرا إلى عدم ورود أي شكاوى خلال امتحانات اليوم الأول.

وأوضح «أبوزيد»، في بيان اليوم، أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023، بلغ 18878 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 83 لجنة بالإدارات التعليمية التسعة.

امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وأصدر مدير تعليم الإسكندرية تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة الالتزام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من تطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري، ونشر ملصقات توعية بمخاطر كورونا للطلاب والملاحظين حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية الامتحانية، وكذلك متابعة حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين، مشددا على ضرورة التأكيد على المراقبين بالتواجد قبل اللجان بفترة كافية.

موعد ختام الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وفي سياق متصل، أكد مدير المديرية تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة الامتحانات التي تنتهي الخميس 3 أغسطس المقبل وفق الجداول المعلنة.